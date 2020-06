Lufthansa : SunExpress Deutschland liquidée

(Boursier.com) — Après Germanwings, Lufthansa arrête l'activité de sa filiale SunExpress Deutschland. La compagnie, qui opérait 20 appareils et était détenue à parts égales avec Turkish Airlines, va être liquidée. Résultat, 1.200 salariés se retrouvent sur le carreau. SunExpress conserve en revanche sa licence de vol turque et concentrera son activité sur les vols au départ de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Suisse vers la Turquie et sur les vols intérieurs turcs.

"La décision stratégiquement appropriée de nous concentrer exclusivement sur notre activité principale est également amère. Pour toutes les personnes concernées, c'est une triste nouvelle, qui est le résultat d'une évaluation complète et intensive de la situation. En même temps, cela représente une étape importante pour l'avenir afin de renforcer la position de SunExpress sur le marché pendant la crise et d'en sortir encore plus fort. Nous assumons la responsabilité de nos quelque 1 200 employés qui sont touchés en essayant de faire de notre mieux pour trouver des solutions possibles dans les semaines à venir grâce à des discussions constructives avec nos employés et les partenaires sociaux", affirme Max Kownatzki, directeur général de SunExpress.

Au total, plus de 90% des passagers de SunExpress Deutschland se voient proposer un vol alternatif sur des vols opérés par des compagnies partenaires, précise le groupe.