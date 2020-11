Lufthansa : S&P dégrade sa note crédit

(Boursier.com) — Une mauvaise nouvelle de plus pour la Lufthansa. S&P Global Ratings vient de dégrader la note crédit long terme de la compagnie allemande de 'BB' à 'BB-' tout en maintenant une perspective 'négative'. Lufthansa se retrouve ainsi à un cran de la catégorie 'hautement spéculative'. "Nous prévoyons que la reprise du trafic aérien mondial et des voyages d'affaires/entreprises, en particulier, sera plus lente que prévu en raison du renouvellement des restrictions de voyage en réponse à la hausse des cas de Covid-19 et du remplacement accru des réunions physiques par des rendez-vous virtuels", explique l'agence.

Le transporteur continue de contrer la chute de ses revenus en ajustant ses capacités, en limitant les coûts et les investissements en capital, et en préservant sa position de liquidités, mais ces mesures ne compenseront que partiellement la forte baisse du trafic aérien de passagers, qui pourrait atteindre 80% en 2020 (et 55% en 2021 par rapport à 2019), et les indemnités de licenciement probablement importantes (sous réserve d'accord avec les syndicats).

"La perspective négative reflète notre opinion sur la persistance d'incertitudes importantes quant à la reprise des paramètres financiers de Lufthansa et sur les risques d'un nouvel affaiblissement en raison d'une reprise de la demande de transport aérien potentiellement plus lente que prévu et de réductions de coûts insuffisantes", souligne S&P.