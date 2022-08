Lufthansa renoue avec les bénéfices et affiche son optimisme

(Boursier.com) — Les perturbations dans le ciel européen sont toujours très présentes mais cela n'empêche pas les compagnies aériennes de dégager de solides résultats. Après Air France KLM et IAG la semaine passée, la Lufthansa annonce à son tour des comptes robustes malgré l'envolée des prix du carburants et les problèmes de grève et de personnels qui l'ont contraint à annuler des centaines de vols. Le transporteur national allemand a ainsi dégagé sur les trois mois clos fin juin un profit opérationnel de 393 millions d'euros contre un déficit de 827 ME un an plus tôt pour des revenus de 8,5 MdsE, près de trois fois supérieurs au niveau du deuxième trimestre 2021. Le bénéfice net atteint 259 ME contre une perte de 756 ME il y a un an. Il s'agit du premier résultat dans le vert de la Lufthansa depuis l'éclatement de la crise sanitaire.

La firme a bénéficié d'un net redressement de la demande dans son activité passagers mais aussi et surtout d'une activité toujours très dynamique dans le fret. 29 millions de passagers ont voyagé avec les compagnies aériennes du Groupe au deuxième trimestre contre 7 millions sur la même période de l'exercice précédent. Face à la forte demande, l'entreprise n'a cessé d'étendre ses capacités sur le premier semestre. Sur les trois mois clos fin juin, la capacité offerte s'élevait à environ 74% du niveau d'avant-crise alors que le coefficient d'occupation s'est établi à 80%. Dans les classes premium, le taux de remplissage a également atteint 80% au deuxième trimestre, dépassant le niveau de 2019 (76 %), stimulé par une demande toujours élevée parmi les voyageurs 'loisir' et l'augmentation du nombre de réservations parmi les voyageurs d'affaires.

Grâce à une gestion 'continue et cohérente' des coûts et à l'expansion de la capacité de vol, les coûts unitaires des compagnies aériennes de la société ont chuté de 33% au deuxième trimestre par rapport à la même période l'an dernier. Ils restent supérieurs de 8,5% au niveau d'avant la crise, en raison d'une offre encore considérablement réduite. Malgré tout, l'activité passagers a encore essuyé une perte opérationnel de 86 millions d'euros au deuxième trimestre, contre 1,2 MdE un an auparavant, alors que les annulations et retards ont coûté 158 ME au groupe.

Compte tenu du niveau élevé de nouvelles réservations et d'améliorations structurelles dans la gestion du fonds de roulement, le flux de trésorerie disponible ajusté est en revanche ressorti significativement positif sur le trimestre, à 2,1 milliards d'euros, contre 382 ME un an plus tôt.

La Lufthansa prévoit que ses bénéfices continuent d'augmenter au cours des prochains mois dans un contexte d'explosion de la demande, même si la pénurie de personnel incite les aéroports à limiter leurs capacités. Les réservations pour les mois d'août à décembre 2022 se situent actuellement en moyenne à 83% du niveau d'avant la crise. Malgré la nécessité d'annuler certains vols pour stabiliser les opérations, la société continuera d'augmenter ses capacités en fonction de la demande et prévoit d'offrir environ 80% de ses capacités d'avant-crise au troisième trimestre. Cela devrait se traduire par une nouvelle augmentation significative de l'EBIT ajusté au troisième trimestre par rapport au deuxième trimestre.

Après avoir réduit ses effectifs pendant la pandémie, Lufthansa compte embaucher quelque 10.000 nouveaux employés au cours des 18 prochains mois, dont la moitié au second semestre 2022.

Malgré l'incertitude persistante concernant les développements économiques et géopolitiques mondiaux et la poursuite de la progression de la pandémie de coronavirus, le Groupe précise ses perspectives et s'attend désormais à ce que l'EBIT ajusté soit supérieur à 500 millions d'euros pour l'ensemble de l'année 2022. Il table également sur un flux de trésorerie disponible ajusté clairement positif pour l'ensemble de l'exercice.

"Ensemble, nous avons dirigé notre entreprise à travers la pandémie et donc à travers la crise financière la plus grave de notre histoire", a déclaré le DG de la compagnie, Carsten Spohr. "Maintenant, nous devons continuer à stabiliser nos opérations aériennes".