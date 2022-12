Lufthansa : rehausse ses objectifs 2022 !

(Boursier.com) — Malgré les nuages de plus en plus nombreux à l'horizon, les compagnies aériennes continuent à bénéficier d'une forte dynamique. Preuve en est, la Lufthansa vient de rehausser ses objectifs pour l'année en cours après avoir dégagé des bénéfices plus élevés qu'anticipé en octobre et novembre. Les rendements moyens de l'activité passage restent bien au-dessus du niveau d'avant la crise tandis que Lufthansa Cargo et Lufthansa Technik devraient réaliser des résultats records au cours de l'exercice en cours, précise l'entreprise.

La situation des réservations pour les mois à venir indique une poursuite de la tendance positive de l'activité passage du Groupe. La société allemande s'attend donc désormais à générer un EBIT ajusté d'environ 1,5 milliard d'euros au cours de l'exercice, contre plus de 1 milliard d'euros visé précédemment. Le Groupe présentera ses résultats annuels le 3 mars prochain.

Le titre Lufthansa bondit de plus de 4% à Francfort à la suite de cette annonce.