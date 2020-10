Lufthansa : réduit, un peu, ses pertes opérationnelles

(Boursier.com) — Lufthansa vient de dévoiler les comptes préliminaires de son troisième trimestre. Des résultats globalement en ligne avec les attentes du marché puisque la compagnie allemande a enregistré un Ebit ajusté de -1,26 milliard d'euros contre -1,33 MdE de consensus et -1,7 MdE au deuxième trimestre. Sur neuf mois, la perte opérationnelle ajustée s'établit à 4,161 MdsE contre un profit de 1,715 MdE un an plus tôt. Le free cash-flow ajusté atteint -2,069 MdsE sur les trois mois clos fin septembre. Le transporteur précise que le paiement de 2 MdsE dus aux annulations de vols liées à la pandémie de coronavirus ont été en partie compensés par les entrées de fonds provenant de l'expansion de l'activités en juillet et août. Le groupe a également bénéficié d'une gestion rigoureuse du fonds de roulement et du report du paiement des impôts.

La dette nette à la fin du troisième trimestre ressort à 8,93 MdsE tandis que le groupe disposait de 10,1 milliards d'euros de liquidités à fin septembre.

La Lufthansa se dit en mesure de résister aux charges supplémentaires liées à la pandémie de corona. La demande de transport aérien devrait rester faible au cours des prochains mois d'hiver en raison de l'évolution mondiale de la pandémie et des restrictions de voyage qui y sont associées. Selon la planification actuelle, les compagnies aériennes du groupe n'offriront qu'un maximum de 25% de leurs capacités de l'année précédente au quatrième trimestre afin de garantir que les opérations aériennes continuent à générer une trésorerie positive. En même temps, le groupe Lufthansa travaille intensivement à des mesures de restructuration dans tous les secteurs d'activité afin de réaliser des économies à court et moyen terme et de minimiser les sorties de trésorerie liées à l'exploitation.