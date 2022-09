Lufthansa : quel avenir pour l'activité de maintenance ?

(Boursier.com) — Lufthansa privilégierait la cession de 20 à 30% de son activité de maintenance (Lufthansa Technik), plutôt qu'une IPO. Selon les sources de 'Reuters' et 'Bloomberg', la compagnie allemande devrait entamer des discussions avec des investisseurs potentiels d'ici la fin d'année. L'opération susciterait davantage d'intérêt de la part des investisseurs financiers que des sociétés concurrentes. Par ailleurs, selon le 'Handelsblatt', le Conseil de Lufthansa espère disposer d'une liste d'offres non contraignantes en janvier prochain. Il chercherait à obtenir une valorisation comprise entre 6 et 8 milliards d'euros, dette comprise.