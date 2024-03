Lufthansa : premier dividende depuis la pandémie malgré les grèves

(Boursier.com) — Lufthansa va lourdement payer les mouvements sociaux qui se multiplient au sein de la compagnie. Le géant allemand a dit s'attendre pour le premier trimestre 2024 à une perte d'exploitation plus élevée que l'année précédente tandis que ses résultats ne vont globalement pas augmenter sur l'ensemble de l'exercice. "Le groupe reste déterminé à atteindre son objectif de générer une marge EBIT ajustée durable d'au moins 8%", a déclaré la société.

Le transporteur a dégagé en 2023 un résultat opérationnel de 2,68 milliards d'euros, contre 1,52 MdsE un an plus tôt, matérialisant une marge opérationnelle de 7,6%, proche de son objectif de marge de 8%. Les revenus ont atteint 35,4 milliards d'euros, en hausse de près de 15%, avec un nombre de passagers transportés en progression de 20% à plus de 120 millions. L'entreprise a plus que doublé son bénéfice net à 1,7 milliard d'euros. La Lufthansa versera un dividende de 30 cents par action, affirmant qu'elle souhaite reverser 20 à 40% des bénéfices aux actionnaires. Le groupe n'a pas distribué de dividende depuis 2019.

Cette année, la capacité moyenne s'élèvera à environ 94% des niveaux de 2019, contre 84% l'année dernière, a précisé la Lufthansa. C'est un point de pourcentage de moins que la capacité prévue en novembre dernier. Les compagnies aériennes européennes ont bénéficié d'une demande sans précédent après la pandémie, leur permettant d'augmenter leurs prix, mais la hausse des coûts de main-d'oeuvre et de maintenance a limité la croissance des bénéfices. Jeudi, le personnel au sol de Lufthansa a débrayé, tandis que mercredi le personnel de cabine a voté en faveur de la grève pour obtenir une augmentation de salaire de 15%, signe avant-coureur potentiel d'une nouvelle érosion des bénéfices.

Concernant la reprise d'ITA, la société s'attend toujours à obtenir l'approbation de Bruxelles "au cours de cette année" et travaille en étroite collaboration avec la Commission européenne pour conclure la transaction.