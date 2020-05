Lufthansa : plus de 2.000 vols hebdomadaires à la fin juin

Lufthansa : plus de 2.000 vols hebdomadaires à la fin juin







Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les compagnies aériennes du groupe Lufthansa vont considérablement étoffer leurs programmes de vols au cours de la deuxième quinzaine du mois de juin. Comme pour la première moitié du mois, l'accent sera mis sur les destinations touristiques estivales, souligne le groupe allemand.

À partir du 15 juin, la seule Lufthansa reprendra ses vols vers une vingtaine de destinations allemandes et européennes au départ de Francfort et vers pas moins de 34 villes au départ de Munich, complétant ainsi son programme de vols, en constante augmentation depuis quelques semaines. Dubrovnik, Faro, Venise, Ibiza et Malaga seront notamment à nouveau desservis au départ de Francfort, tout comme Porto, Split, Chypre, Biarritz et Agadir au départ de Munich. En outre, certaines destinations très demandées telles que Majorque ou Sylt seront renforcées. La Lufthansa réalisera ainsi près de 900 vols hebdomadaires depuis ses hubs de Francfort et de Munich dans le courant du mois de juin. De plus, 34 destinations long-courriers desservies par les compagnies du groupe Lufthansa sont à nouveau disponibles à la vente.

Les autres transporteurs du groupe, Swiss, Eurowings, Edelweiss, Air Dolomiti et Brussels Airlines reprendront également le chemin des airs le mois prochain. L'ensemble du groupe Lufthansa réalisera ainsi plus de 2.000 vols hebdomadaires à partir de la fin juin.