Lufthansa : Moody's dégrade

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Moody's vient de dégrader la note crédit long terme de Lufthansa de 'Ba1' à 'Ba2' avec une perspective qui passe de 'sous revue' à 'négative'. L'agence explique que sa décision reflète la durée et la gravité croissantes de l'épidémie de coronavirus alors qu'elle s'attend à ce que le secteur ne récupère pas le volume de passagers de 2019 avant 2023 au plus tôt, mais aussi le risque que l'entreprise s'endette considérablement pendant la pandémie. En outre si la taille, la forte position sur le marché et l'importance stratégique de la compagnie sont non négligeables, elle doit aussi faire face à sa faible rentabilité structurelle.

Quant à la perspective 'négative', elle reflète l'incertitude toujours forte qui pèse sur le secteur du transport aérien, avec le risque de voir une perturbation prolongée des voyages entraîner une pression supplémentaire sur le bilan et les liquidités du groupe.