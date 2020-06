Lufthansa monte en puissance

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Lufthansa monte en puissance. En raison des changements importants dans les souhaits de réservation de leurs passagers, les compagnies aériennes du groupe Lufthansa passent d'une planification de vols à court terme à une planification à plus long terme. Elles offriront au cours du mois prochain plus de 40% de leur programme de vols initialement prévu. Au total, plus de 380 appareils seront utilisés d'ici octobre. Cela signifie que la moitié de la flotte du groupe Lufthansa sera à nouveau en service, soit 200 appareils de plus qu'en juin.

"Peu à peu, les frontières s'ouvrent à nouveau. La demande augmente, à court terme mais aussi à long terme. C'est pourquoi nous élargissons constamment notre programme de vols et notre réseau mondial et nous poursuivons notre redémarrage. Je suis heureux que nous puissions désormais offrir à nos clients encore plus de correspondances vers toutes les parties du monde avec toutes les compagnies du groupe Lufthansa via tous les hubs", a déclaré Harry Hohmeister, membre du conseil d'administration de Lufthansa.

D'ici à la fin octobre, plus de 90% de toutes les destinations court et moyen-courriers initialement prévues et plus de 70% des destinations long-courriers du groupe seront à nouveau desservies.