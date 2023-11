Lufthansa : les résultats s'envolent

(Boursier.com) — A l'image de ses concurrentes européennes, la Lufthansa dévoile des comptes trimestriels en nette amélioration. Sur les trois mois clos fin septembre, la compagnie allemande enregistre un Ebit ajusté de 1,47 milliard d'euros (+31%) pour des revenus de 10,28 MdsE (+7,7%). La marge opérationnelle ajustée s'améliore de 2,5 points à 14,3% et le profit net bondit de 47% à 1,19 MdE. Des comptes globalement en ligne avec les attentes du marché. Le management continue à viser un Ebit ajusté supérieur à 2,6 milliards d'euros sur l'ensemble de l'exercice.

Le transporteur prévoit que la demande de transport aérien restera forte dans les mois à venir et compte augmenter sa capacité au quatrième trimestre à environ 91% de son niveau de 2019. Pour 2024, l'entreprise continue de s'attendre à une augmentation de la capacité jusqu'à environ 95% des niveaux d'avant la crise et table sur une marge opérationnelle ajustée d'au moins 8%. "Même si la situation géopolitique reste difficile, nos perspectives de réservation nous donnent des raisons d'être positifs - non seulement pour un très bon résultat de groupe cette année, mais aussi au-delà", a déclaré le DG, Carsten Spohr.

La compagnie aérienne a réitéré qu'elle cherchera à obtenir l'approbation de la Commission européenne pour acheter une participation de 41% dans ITA Airways d'ici début 2024, un processus qui a été prolongé compte tenu de l'examen attentif de la part des régulateurs.