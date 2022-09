Lufthansa : les pilotes vont être augmentés de près de 1.000 euros

(Boursier.com) — Lufthansa peut souffler jusqu'en juin prochain. La compagnie allemande et le principal syndicat des pilotes VC ont conclu un accord qui permettra aux pilotes de Lufthansa et de Lufthansa Cargo d'obtenir une augmentation de salaire de base de 980 euros. Un copilote débutant recevra ainsi environ 20% de salaire de base supplémentaire, tandis qu'un capitaine de grade final obtiendra une rémunération additionnelle de 5,5%. L'accord prévoit également une "obligation de paix" jusqu'au 30 juin 2023, période pendant laquelle les pilotes ne pourront pas se mettre en grève. "Nous sommes ravis d'avoir conclu cet accord", a déclaré Michael Niggemann, directeur des ressources humaines de Lufthansa. "L'objectif commun est de continuer à offrir à nos pilotes des emplois attractifs et sécurisés avec des perspectives d'évolution future".