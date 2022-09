Lufthansa : les pilotes menacent à nouveau

(Boursier.com) — La situation reste très tendue chez Lufthansa. Les pilotes de la compagnie allemande appellent à nouveau à cesser le travail mercredi et jeudi, a indiqué le syndicat Vereinigung Cockpit (VC). Ce dernier réclame une augmentation salariale de 5,5% cette année et, par la suite, une compensation automatique de l'inflation. La direction du transporteur a jusqu'ici proposé une augmentation de 500 euros au 1er septembre 2022 et de 400 euros au 1er avril 2023.

Elle a indiqué qu'elle poursuivra les discussions avec le syndicat dans la journée et soumettra une offre améliorée. "Nous ferons tout notre possible pour réussir avec une offre améliorée, même sous la pression du temps", a déclaré Michael Niggemann, directeur des ressources humaines de Lufthansa.

En cas d'échec des pourparlers, la grève devrait à nouveau avoir des effets "massifs" sur les opérations de fret et de passagers. Vendredi, un premier mouvement social avait contraint la Lufthansa à supprimer 800 vols sur ses deux plus grands hubs allemands que sont Francfort et Munich.