Lufthansa : les A380 revoleront-ils un jour ?

Lufthansa : les A380 revoleront-ils un jour ?







Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A l'image des A380 d'Air France, les super-jumbo de la Lufthansa ne revoleront peut-être jamais. La compagnie allemande, qui a déjà retiré du service la moitié de ses 14 appareils, estime que ces derniers seront mis en réserve pendant au moins deux et pourraient recommencer à voler qu'à partir de 2022. "À Francfort, la probabilité que nous exploitions à nouveau un A380 est proche de zéro. C'est tout sauf décidé", a déclaré à 'Bloomberg' Klaus Froese, qui dirige la principale base du transporteur à Francfort. "A Munich, il faudra voir. La planification est très difficile en ces temps". A partir de 2022, la Lufthansa pourrait notamment réutiliser ses A380 pour relier la capitale bavaroise à New York et Chicago, si la demande est au rendez-vous.

Le dirigeant a précisé que le plan actuel prévoit bel et bien le retour des A380 restants, mais cela ne se fera que s'ils ont un rôle à jouer : "ce n'est plus une question de prestige, c'est une chose du passé".

Lufthansa, qui a retiré définitivement ses 10 A340 et 5 Boeing 747-400, prévoit de réduire sa flotte d'une centaine d'appareils au total afin de faire face à la chute de la demande. Le groupe compte néanmoins prendre livraison de ses premiers gros-porteurs 777X à partir du milieu de l'année prochaine. Des avions appelés à être déployés à Francfort, Munich étant la base des Airbus A350.