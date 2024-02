Lufthansa : le conseil d'administration complètement chamboulé

(Boursier.com) — Gros bouleversement à la tête de la Lufthansa. La compagnie allemande entreprend une refonte complète de son conseil d'administration avec le prochain départ de quatre de ses six membres actuels, dont le directeur financier Remco Steenbergen. Le CA sera par ailleurs désormais composé de 5 membres, dirigés par le DG du transporteur, Carsten Spohr.

Outre R.Steenbergen, Christina Foerster, responsable de la marque et du développement durable, Harry Hohmeister, qui supervise les marchés et le réseau, et Detlef Kayser, qui coordonne la flotte, quitteront également le navire d'ici la fin juin. Michael Niggemann, responsable des ressources humaines chez la Lufthansa, assumera par intérim les fonctions de R.Steenbergen. La société a également nommé Dieter Vranckx, DG de la filiale suisse, et Grazia Vittadini (CTO), dont le départ du motoriste britannique Rolls-Royce Holdings a été annoncé en octobre, comme nouveaux membres du conseil d'administration.

Le départ de Remco Steenbergen sera perçu négativement car il met en péril l'objectif de marge à court terme du groupe aérien, selon Citi. "Nous pensons que la démission du directeur financier sera perçue négativement compte tenu des initiatives de réduction des coûts entreprises et également très appréciées par la communauté des investisseurs", affirme la banque.