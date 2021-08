Lufthansa : du mieux qui se confirme

Lufthansa : du mieux qui se confirme







(Boursier.com) — Le groupe aérien allemand Lufthansa a publié une perte d'exploitation ajustée à 952 ME au T2, en baisse de 43% par rapport à l'année dernière. Les analystes tablaient en moyenne sur -970 Millions d'euros. Le chiffre d'affaires du groupe ressort à 3,2 Milliards d'euros. Le flux de trésorerie ajusté est positif de 340 ME au deuxième trimestre, contre un flux négatif de 1,13 Milliard d'euros un an plus tôt.

Lufthansa s'attend toujours sur le second semestre à une forte demande pour les destinations touristiques et à une reprise des voyages d'affaires. Pour 2021, Lufthansa table désormais sur une capacité de vol représentant 40% de ses niveaux de 2019 et anticipe une réduction "significative" de sa perte opérationnelle qui avait atteint 5,5 Milliards d'euros en 2020.

La compagnie aérienne souligne être en avance de 6 mois sur son programme de réduction des coûts, ce dernier ayant déjà atteint 50% des 3,5 Milliards d'euros visés pour 2024, en raison notamment d'une meilleure adoption que prévue de plans de départs volontaires en Suisse et en Allemagne...