Lufthansa : discussions intenses avec Airbus et Boeing

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — En pleine tempête, la Lufthansa mène des discussions intenses avec Airbus et Boeing afin d'obtenir un report des livraisons d'avions. Lors de l'assemblée générale annuelle de la compagnie allemande, tenue en ligne en raison de la pandémie, Carsten Spohrsaid, le patron de la Lufthansa a indiqué que le groupe avait 123 commandes en cours, dont 96 monocouloirs de la famille A320neo et 27 gros-porteurs A350-900, ainsi 40 appareils Boeing, répartis équitablement entre le 777X et le 787 Dreamliner.

The first #LufthansaAGM that is being held virtually began today at 10 a.m. What to expect: Shareholders submitted 246 questions in advance. Five Supervisory Board members are up for election, a suspension of dividend is proposed. https://t.co/oiMLVNnaUc pic.twitter.com/gd6KqojqSc >— Lufthansa News (@lufthansaNews), via Twitter

Michael Niggemann, membre du conseil de surveillance, a souligné qu'il était impossible de donner des perspectives de marché pour le second semestre, tout en révélant que la Lufthansa brûle 800 millions d'euros de cash par mois alors qu'elle a arrêté la quasi-totalité de ses activités. Une augmentation de capital ne peut pas être exclue à un moment donné, a précisé le dirigeant, alors que le management a indiqué qu'il ne pouvait pas répondre aux questions concernant les négociations sur un éventuel soutien de l'Etat, tout en prenant soin de dire qu'il n'est dans l'intérêt de personne de voir la compagnie s'effondrer. "L'avenir de la Lufthansa se décide ces jours-ci", a affirmé Carsten Spohrsaid. "Il s'agit d'éviter une insolvabilité avec l'aide des gouvernements de nos quatre marchés nationaux".

Enfin, la direction a souligné que Lufthansa se concentre uniquement sur sa propre situation et qu'il n'y a aucun projet de rachat d'Alitalia.