Lufthansa commande 5 A350-900 et 5 B787-9

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Lufthansa prépare l'après-crise. La compagnie allemande a annoncé hier soir la commande de 10 avions long-courriers auprès d'Airbus et de Boeing. Dans le détail, le groupe qui comprend aussi Austrian Airlines, Swiss et Eurowing va acheter cinq A350-900 et cinq B787-9 afin d'accélérer la modernisation et l'efficacité de sa flotte. Les premiers Dreamliners devraient voler dès l'hiver prochain, et les autres suivront au cours du premier semestre 2022.

La compagnie a précisé que les cinq 787-9 qu'elle a décidé d'acheter étaient déjà fabriqués et avaient déjà été commandés par certaines compagnies aériennes mais n'avaient pas pu être livrés l'année dernière en raison de l'impact de la pandémie de coronavirus sur le secteur.

La Lufthansa a donc dans le même temps annoncé l'acquisition de 5 A350-900 qui seront livrés en 2027 et 2028, portant le nombre total de d'A350-900 commandés par la firme allemande à 45 appareils. Le groupe a également convenu avec Airbus d'une " restructuration des livraisons prévues ". "Avec l'Airbus A350-900, le Boeing 777-9 et le Boeing 787-9, le groupe Lufthansa exploitera les avions long-courriers les plus économes en carburant en termes de consommation de kérosène par passager et par 100 kilomètres parcourus", selon la compagnie.

Dans le cadre du programme de renouvellement de la flotte mis en place de longue date, un total de 175 nouveaux appareils seront livrés aux compagnies aériennes du groupe au cours de cette décennie.