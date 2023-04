Lufthansa : cède son activité de catering à la société d'investissement Aurelius

(Boursier.com) — Lufthansa annonce la vente de la participation restante dans son activité de restauration aérienne, LSG Group, à la société de capital-investissement Aurelius pour un montant non divulgué. La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre 2023, sous réserve de l'approbation des autorités compétentes. Lufthansa avait déjà vendu les opérations européennes de LSG au Suisse Gategroup pour un montant non divulgué en 2019. Le groupe LSG emploie environ 19.000 personnes dans le monde et compte 36 coentreprises à travers le monde. Il réalise plus de 2 milliards de dollars de revenus par an.