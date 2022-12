Lufthansa : bientôt plus de vols vers la Chine ?

(Boursier.com) — La Lufthansa envisage d'adapter rapidement son plan de vol vers la Chine à la suite des dernières annonces de Pékin. Un porte-parole du groupe allemand - qui comprend Swiss et Austrian Airlines, ainsi que la compagnie homonyme - a déclaré à l'agence 'dpa' que la société envisageait d'ajuster ses vols vers la Chine, sans fournir davantage de détails. Le transporteur vole actuellement 18 fois par semaine vers plusieurs destinations en Chine continentale et à Hong Kong via ses 3 compagnies. A compter du 8 janvier, les voyageurs n'auront plus à se soumettre à une période de quarantaine après leur arrivée. Actuellement, ils doivent passer au moins cinq jours dans un hôtel en quarantaine, isolés et soumis à une surveillance étroite. Les ressortissants chinois doivent eux être autorisés à voyager à l'étranger plus facilement.