Lufthansa : bénéfice ajusté surprise au troisième trimestre

(Boursier.com) — Le compartiment aérien sera à suivre en ce milieu de semaine après que la Lufthansa eut affiché un bénéfice surprise au troisième trimestre grâce à l'explosion de la demande de fret et à l'assouplissement des restrictions sur les voyages cet été. La compagnie allemande a enregistré un bénéfice ajusté avant intérêts et impôts de 17 millions d'euros sur les trois mois clos fin septembre, son premier bénéfice depuis le début de la pandémie du Covid-19. Le consensus tablait sur un résultat de -169 ME. Le bénéfice net reste dans le rouge, à -72 ME, contre une perte massive de 2 MdsE un an plus tôt ,pour des revenus quasi doublés sur un an, à 5,2 MdsE. Le free cash-flow ajusté est positif à hauteur de 13 ME.

Le groupe s'attend à ce que la demande continue à évoluer positivement. À la fin du troisième trimestre, les nouvelles réservations avaient déjà atteint environ 80% du niveau de 2019. Les billets des classes premium sont particulièrement demandés, souligne le transporteur. La compagnie anticipe des capacités pour 2022 représentant plus de 70% de celles de 2019 et environ 60% au quatrième trimestre 2021. Au quatrième trimestre, l'EBITDA devrait être positif, même en supposant des dépenses de restructuration d'environ 80 millions d'euros. Tandis que sur l'année, la perte opérationnelle ajustée devrait être divisée par deux par rapport à 2020.