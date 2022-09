Lufthansa : appel à la grève des pilotes vendredi

(Boursier.com) — Journée difficile en vue pour les clients de la Lufthansa vendredi. Le syndicat des pilotes, Vereinigung Cockpit, a appelé à une journée de grève faute d'accord avec la direction sur les salaires. Les activités passagers et de fret seront affectées, a précisé la compagnie allemande. Michael Niggemann, directeur des ressources humaines de Lufthansa, a déclaré que l'entreprise n'avait "absolument aucune compréhension" de la décision de faire grève et avait fait ce qu'il a appelé "une offre très bonne et socialement équilibrée malgré les fardeaux persistants liés à la crise du coronavirus et aux perspectives incertaines pour l'économie mondiale". "Nous voulons des solutions à la table des négociations", a ajouté M.Niggemann, soulignant que ce que l'entreprise propose est "une bonne base pour poursuivre les discussions".

"Lufthansa doit présenter une offre nettement améliorée", a de son côté indiqué Marcel Groels, responsable de la négociation collective au sein du VC. Les représentants des pilotes demandent une augmentation de salaire de 5,5% cette année et une compensation automatique de l'inflation par la suite.

Les grèves et les pénuries de personnel ont déjà contraint de multiples compagnies aériennes, dont Lufthansa, à annuler des milliers de vols cet été. Le transporteur allemand a conclu au début du mois un nouvel accord salarial avec le personnel au sol, évitant ainsi de nouvelles grèves de ce dernier.