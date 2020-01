Lufthansa annule tous ses vols vers Téhéran

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le groupe Lufthansa a décidé d'annuler tous ses vols à destination et en provenance de Téhéran jusqu'au 20 janvier inclus en raison de la situation sécuritaire incertaine de l'espace aérien autour de la capitale iranienne. La compagnie allemande précise que cette décision est une " mesure de précaution " et qu'elle décidera si, et quand, ses vols vers l'Iran reprendront lorsqu'elle aura plus d'informations.

Une annonce qui intervient après le crash d'un 737 d'Ukraine Airlines, quelques heures seulement après des tirs de missiles de l'armée iranienne sur des bases militaires abritant des soldats américains en Irak. Selon le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, l'appareil a probablement été abattu par un missile iranien. Une piste jugée également crédible par les Etats-Unis mais réfutée par Téhéran.