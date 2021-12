Lufthansa : 4 A350 supplémentaires à Munich

(Boursier.com) — Lufthansa va stationner quatre Airbus A350 supplémentaires à l'aéroport de Munich, renforçant encore un peu plus l'attractivité de la capitale bavaroise. Lors de la prochaine saison estivale, Lufthansa desservira directement depuis Munich, pour la première fois, San Diego et Rio de Janeiro. Elle proposera également de nouveau des vols vers Bangkok.

Pour le ministre bavarois des finances et président du conseil de surveillance de l'aéroport de Munich, Albert Füracker, la décision de Lufthansa est un atout considérable pour les liaisons internationales et la mobilité en Bavière : "l'expansion des liaisons directes entre la porte d'entrée de la Bavière et les grandes villes internationales profitera à tous les voyageurs et à l'ensemble de la zone économique du sud de l'Allemagne".

Au global, 21 A350-900 de la compagnie allemande seront basés en Bavière.