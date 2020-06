Lufthansa : 26.000 salariés menacés

(Boursier.com) — La Lufthansa n'a pas le choix. Malgré une aide d'Etat de plusieurs milliards d'euros, la compagnie nationale allemande pourrait être contrainte de supprimer plus de 25.000 emplois dans le cadre de son plan de restructuration. "Sans une réduction significative des coûts de personnel pendant la crise, nous allons manquer la chance d'un meilleur redémarrage et risquer que le groupe Lufthansa en sorte considérablement affaibli", a déclaré Michael Niggemann, le directeur des ressources humaines.

Cette annonce a provoqué une vive polémique en Allemagne alors que Berlin disposera de 20% du capital du groupe aérien une fois le plan de sauvetage finalisé.

Le transporteur, qui emploie 135.000 personnes dans le monde, a entamé des discussions avec les syndicats représentant les pilotes, les agents de bord et le personnel au sol et vise à minimiser le nombre de personnes licenciées en réduisant les heures de travail et en prenant d'autres mesures. Un accord devrait être finalisé d'ici le 22 juin.

La compagnie aérienne a fait état la semaine dernière d'une perte nette de 2,1 milliards d'euros au premier trimestre. Son PDG, Carsten Spohr, a indiqué qu'il travaillait sur des plans visant à réduire les dépenses et à vendre des actifs afin de s'adapter à un marché du voyage 'rétréci' et à rembourser l'aide de 9 milliards d'euros du gouvernement allemand.