Luckin Coffee, le 'Starbucks chinois' vit ses dernières heures à Wall Street

(Boursier.com) — C'est bel et bien fini pour Luckin Coffee à Wall Street. Le "Starbucks chinois" aura connu une courte période faste sur le Nasdaq avant de s'effondrer sur fond de scandale comptable et de tensions commerciales sino-américaines. Le groupe a annoncé que ses actions seraient suspendues dès lundi. Le titre s'effondre actuellement de 57% à 1,28$ après avoir perdu plus de 90% de sa valeur au cours des derniers mois.

La chaîne de cafés a reçu au cours des dernières semaines deux notifications du Nasdaq concernant son non-respect des règles de cotation. Le 22 mai, elle a demandé une audience auprès de l'opérateur de marché sur la question, qui était prévue pour le 25 juin. Mais le 24, Luckin a finalement retiré sa demande d'audience et va donc quitter Wall Street par la petite porte.

Le groupe s'était introduit en fanfare sur le Nasdaq il y a à peine un an, en mai 2019, autour de 20$, en levant 561 millions de dollars. L'action Luckin avait ensuite plafonné à 50$ en janvier 2020, avant de souffrir face à la crise du coronavirus, qui a entraîné la fermeture temporaire d'une grande partie de ses cafés en Chine. Puis le 2 avril, le cours a plongé de près de 80% après que la société chinoise eut révélé que son directeur des opérations (COO) Liu Jian était accusé d'avoir falsifié le chiffre des ventes de 2019 à hauteur de 2,2 milliards de yuans (310 millions de dollars). A la suite d'un audit interne, le conseil d'administration a licencié Liu Jian, mais aussi la fondatrice et directrice générale (CEO) Jenny Zhiya Qian.

Fondé en 2017, Luckin Coffee affichait sa volonté de détrôner le groupe américain Starbucks, qui dominait le marché des cafés en Chine.