Lucid va devoir lever (encore) des fonds

(Boursier.com) — Lucid , le constructeur californien d'automobiles électriques, devra à nouveau lever des fonds pour réduire ses dépenses et augmenter sa production, selon le Financial Times. Le DG de Lucid, Peter Rawlinson, a déclaré au FT que même si l'entreprise disposait de suffisamment de liquidités pour durer jusqu'en 2025, il était inévitable qu'elle ait besoin de lever des fonds à l'avenir, et la question est simplement de savoir quand, car même si le PIF saoudien - le fonds public d'investissement d'Arabie saoudite - est un partenaire loyal et à long terme, il n'est pas possible d'adopter une mentalité selon laquelle il existerait une richesse inépuisable provenant du PIF. Selon Rawlinson, Lucid envisage des mesures de réduction des coûts telles que le regroupement de la logistique sous le même toit pour réduire les dépenses d'exploitation, l'examen des dépenses de matériaux, celui des frais généraux et la réduction de "tout ce qui est variable".