Lucid Motors s'effondre à Wall Street

(Boursier.com) — Lucid Motors plonge encore de 14% avant bourse à Wall Street, sur les 40$. Le constructeur californien de véhicules électriques, qui produit la Lucid Air, a reçu une assignation de la Securities & Exchange Commission, gendarme américain des marchés financiers, à la recherche de documents dans le cadre d'une enquête sur son accord SPAC. L'enquête semble concerner le regroupement d'entreprises entre Churchill Capital Corp. IV et Atieva Inc, ainsi que certaines projections et déclarations, a indiqué Lucid. L'accord, conclu plus tôt cette année, a été scellé avec une société de Michael Klein. Il s'agissait de l'un des plus importants d'une série d'accords avec des sociétés d'acquisition à usage spécial (SPAC), qui comprenait aussi des constructeurs de véhicules électriques tels que Nikola Corp et Fisker Inc. Fondée en 2007 sous le nom d'Atieva Inc par un ancien cadre dirigeant de Tesla, Bernard Tse, et l'entrepreneur Sam Weng, Lucid prévoit d'atteindre un volume de production de 20 000 véhicules en 2022 et de 50 000 en 2023.