Lucid : le rival de Tesla déçoit

(Boursier.com) — Lucid abandonne encore 9% avant bourse à Wall Street ce mardi. Le petit constructeur américain de véhicules électriques a raté le consensus de revenus et de résultat pour le trimestre clos. Le groupe vise les 10.000 unités produites cette année, "pivotant" vers de plus hauts volumes. Pour la période close, la firme californienne a affiché des revenus de 149 millions de dollars, contre près de 200 millions espérés par les analystes et 257 millions un trimestre avant. La perte ajustée par action a été de 43 cents, contre -40 cents de consensus. Lucid consomme toujours beaucoup de cash. Le constructeur a terminé le trimestre avec 4,1 milliards de dollars de liquidité totale, ce qui permettrait de financer les opérations jusqu'au deuxième trimestre 2024. Enfin, Lucid dévoilera son SUV Gravity plus tard cette année, avant un lancement attendu l'an prochain.