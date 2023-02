Lucid, le petit rival de Tesla, s'écroule à Wall Street

(Boursier.com) — Lucid plonge de 9% avant bourse à Wall Street au lendemain de sa publication trimestrielle. Les performances du petit constructeur américain de véhicules électriques sont plus que présentables, mais elles ressortent inférieures à l'incontournable consensus de place. Le groupe a produit 3.493 véhicules sur le quatrième trimestre, soit une croissance de 53% séquentiellement, pour un total de 7.180 véhicules produits en 2022 à comparer à une guidance de 6.000 à 7.000. Les revenus trimestriels ont été de 257 millions de dollars, alors que les revenus annuels ont atteint 608 millions. Le groupe a terminé le trimestre avec environ 4,9 milliards de dollars de 'liquidité totale'. La guidance 2023 de production va de 10.000 à 14.000 unités. Ainsi, la startup entend pratiquement doubler sa production, mais admet que ces objectifs, inférieurs aux attentes des analystes, reflètent les inquiétudes économiques.

Lucid a déclaré avoir 28.000 réservations pour son véhicule au 21 février, contre 34.000 fin septembre. Les analystes s'alarment donc de cette baisse des réservations et de la réduction des temps d'attente pour les véhicules, signes potentiels d'une baisse de la demande pour les véhicules électriques Lucid, plutôt onéreux puisqu'ils sont proposés à partir de 87.000$ et jusqu'à plus de 100.000$. Lucid a indiqué qu'il ne dévoilerait plus les réservations sur une base trimestrielle à l'avenir, privilégiant des mesures telles que les chiffres de production et de livraison. Lucid a refusé par ailleurs de fixer un délai pour l'atteinte de la rentabilité, mais a déclaré que ses pertes avaient commencé à se réduire. La société a indiqué que sa perte nette était passée de 4,75 milliards de dollars en 2021 à 2,56 milliards de dollars en 2022.