Lucid : le petit concurrent de Tesla rassure

(Boursier.com) — Lucid grimpait de plus de 3% dans les échanges après-Bourse hier soir à Wall Street malgré des résultats inférieurs aux attentes des analystes au deuxième trimestre. Le fabricant américain de véhicules électriques de luxe est resté dans le rouge sur la période avec une perte par action de 40 cents contre 34 cents de consensus, pour des revenus en hausse de 55% à 150,9 M$ (182 M$ attendus). Mais le groupe californien a indiqué avoir livré 1.404 véhicules sur le trimestre et être sur la bonne voie pour fabriquer plus de 10.000 voitures en 2023. De plus, Lucid a terminé le deuxième trimestre avec environ 6,25 milliards de dollars de liquidités, ce qui devrait lui permettre de financer ses activités jusqu'en 2025.

"Nous sommes sur la bonne voie pour atteindre notre objectif de production de plus de 10 000 véhicules en 2023, mais nous reconnaissons que nous avons encore du travail à faire pour développer notre clientèle", a indiqué Peter Rawlinson, PDG et CTO de Lucid. "Nous attendons avec impatience de nouveaux produits passionnants au cours du second semestre de cette année, y compris le début prévu de la production du Lucid Air Sapphire et du Lucid Air Pure Rear Wheel Drive, ainsi que le dévoilement très attendu de notre nouveau SUV, Lucid Gravity, à venir en novembre", a ajouté le dirigeant.

Le petit concurrent de Tesla a fait parler de lui ces dernières semaines en dévoilant un important partenariat avec Aston Martin. Comme le constructeur britannique, Lucid est en partie détenu par le Fonds public d'investissement d'Arabie saoudite ("Public Investment Fund" ou PIF) d'Arabie saoudite.