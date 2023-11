Lucid lance un "production warning"

(Boursier.com) — Lucid , le concepteur américain de voitures électriques, a annoncé pour son troisième trimestre fiscal des revenus de 138 millions de dollars, avec les livraisons de 1.457 véhicules. La perte des opérations a été de 753 millions de dollars sur le trimestre, tandis que la perte nette a représenté 631 millions de dollars. L'objectif de production pour 2023 est révisé quant à lui entre 8.000 et 8.500 véhicules, contre une guidance antérieure de plus de 10.000. Le groupe évoque un réalignement prudent sur les livraisons. Lucid a aussi annoncé hier soir la nomination de Marc Winterhoff en tant que directeur des opérations, nouveau rôle au sein du groupe. Il rapportera au directeur général et technique Peter Rawlinson.