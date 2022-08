Lucid : "j'ai eu plus d'enfants au deuxième trimestre qu'ils n'ont construit de voitures", tacle Elon Musk

(Boursier.com) — Lucid Group plongeait de 9,7% à 18,56$ à Wall Street hier soir, après une publication financière déprimante. Le constructeur californien de véhicules électriques a abaissé encore ses objectifs de production pour l'année. Lucid a déclaré qu'il s'attendait désormais à ce que son volume de production 2022 atteigne 6 000 à 7 000 véhicules, après avoir envisagé 12 000 à 14 000 véhicules en mai. "Nos prévisions de production révisées reflètent les défis extraordinaires de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique que nous avons rencontrés", a déclaré le directeur général Peter Rawlinson dans un communiqué. Pour son deuxième trimestre, le constructeur a fait état de revenus de 97,3 millions de dollars, avec les livraisons de 679 véhicules. Le groupe évoque néanmoins une forte demande, avec plus de 37 000 réservations représentant un potentiel de ventes de 3,5 milliards de dollars environ. Lucid a terminé le trimestre avec 4,6 milliards de dollars de cash et équivalents. La production du premier semestre a atteint 1 405 unités.

"J'ai eu plus d'enfants au deuxième trimestre qu'ils n'ont construit de voitures !", a taclé Elon Musk, patron de Tesla, sur le réseau social média Twitter.