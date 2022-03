Lucid devrait aussi relever ses prix

(Boursier.com) — Lucid , Le constructeur de véhicules électriques, envisage lui aussi d'augmenter les tarifs de ses futurs modèles, du fait des pressions inflationnistes importantes. C'est ce qu'a déclaré hier à Reuters Peter Rawlinson, le directeur général du groupe. Tesla a rappelons-le encore relevé ses prix en Chine et aux Etats-Unis, pour la deuxième fois en quelques jours. Tesla et SpaceX observeraient une pression récente significative de l'inflation des coûts de matières premières et de logistique. C'est du moins ce qu'a reconnu le patron des deux groupes et homme le plus riche du monde, Elon Musk, cette semaine, dans un message sur le réseau social média Twitter.

Les décisions interviennent face à la flambée des coûts des matières premières, aggravée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La hausse des prix du nickel, du lithium et d'autres matériaux menace de ralentir et même d'inverser temporairement la tendance à long terme de la baisse des coûts des batteries - la partie la plus chère des véhicules électriques - entravant l'adoption plus large de la technologie.