Lucid dérape après les résultats

(Boursier.com) — Lucid , le constructeur californien de véhicules électriques, dévisse avant bourse à Wall Street. Pour son troisième trimestre, le groupe a fait état d'une production record de 2.282 unités, plus du triple du deuxième trimestre. Lucid se dit en bonne voie pour atteindre son objectif annuel de production allant de 6.000 à 7.000 véhicules. Les revenus du troisième trimestre ont été de 195 millions de dollars, avec les livraisons aux clients de 1.398 unités. Le consensus était toutefois de 204 millions de dollars. Le groupe évoque par ailleurs une forte demande, avec plus de 34.000 réservations représentant des ventes potentielles de plus de 3,2 milliards de dollars. Lucid a terminé le trimestre avec 3,85 milliards de dollars de cash et équivalents, lui offrant une visibilité financière jusqu'au quatrième trimestre 2023. La société a également déclaré mardi qu'elle avait conclu un accord pour vendre jusqu'à 600 millions de dollars d'actions via Bofa Securities Inc., Barclays Capital Inc. et Citigroup Global Markets Holdings Inc., et jusqu'à 915 millions de dollars d'actions à une filiale du fonds souverain d'Arabie saoudite - qui détient déjà la majorité des actions de Lucid. Pour le trimestre clos, le groupe a affiché une perte de 530 millions de dollars, 40 cents par titre, contre 43 cents un an plus tôt.