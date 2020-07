Lucibel : Yves-Henry Brepson nommé DG

Crédit photo © Lucibel

(Boursier.com) — Lucibel annonce la nomination d'Yves-Henry Brepson au poste de Directeur Général. Ce dernier a rejoint le Groupe Lucibel en janvier 2017 en tant que Directeur Général Délégué en charge des Opérations. Avant de rejoindre Lucibel, Yves-Henry Brepson avait occupé différentes fonctions de développement commercial en France et à l'étranger, notamment au sein des groupes Steelcase et Holophane.

Frédéric Granotier, Président du Conseil d'administration de Lucibel, reste directement en charge de certaines fonctions, notamment des sujets de financement et de communication, et du pilotage de l'Innovation. Il reste par ailleurs, en direct et par l'intermédiaire de sa société holding Etoile Finance, un actionnaire majeur de Lucibel, avec plus de 11% du capital.

Yves-Henry Brepson pourra s'appuyer sur une équipe de management solide et expérimentée, pour piloter les sujets relatifs à la stratégie, au développement commercial et aux opérations, précise le groupe.