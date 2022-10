Lucibel : une perte semestrielle de 652 kE

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Lucibel au 1er semestre 2022 s'établit à 4 millions d'euros. Il est quasiment stable par rapport au chiffre d'affaires du 2e semestre 2021 (-3%) et en baisse de -21% par rapport à celui du 1er semestre 2021 (5 ME).

Au 30 juin 2022, la marge brute s'établit à 2,16 ME (2,48 ME au 30 juin 2021) et représente 53,9% du chiffre d'affaires (49,1% sur le 1er semestre 2021). Dans le contexte de pénurie de matières premières et de fortes tensions sur les prix des composants au niveau mondial, la nette amélioration du taux de marge brute au 1er semestre 2022 constitue une belle performance. Cette hausse du taux moyen de marge brute s'explique essentiellement par le recentrage du Groupe sur ses activités à plus forte valeur ajoutée.

Sur le 1er semestre 2022, le Groupe Lucibel a enregistré une perte d'exploitation consolidée de -1,16 ME (-1,3 MEau 30 juin 2021).

Le résultat exceptionnel positif de 530 kE correspondant à la plus-value réalisée début 2022 sur la cession d'une parcelle de terrain du site de Barentin dont le Groupe était resté propriétaire, la perte nette du semestre s'établit à -652 kE (-1,44 ME sur le 1er semestre 2021).

Au 30 juin 2022, les capitaux propres consolidés s'élèvent à -1,62 ME. Compte tenu d'une trésorerie brute disponible de 474 kE au 30 juin 2022, l'endettement financier net du Groupe s'élève à -5,18 ME. Sur le 1er semestre 2022, le Groupe a également remboursé des échéances bancaires et avances de la région Normandie à hauteur de 302 KEUR. Au cours du mois de juillet 2022, des exercices de BSAR ont permis à Lucibel de renforcer ses fonds propres à hauteur d'un montant de 1,3 ME.

Comme annoncé le 22 juillet 2022, Lucibel a signé un accord de partenariat avec l'investisseur suisse Nice & Green sur la mise en place d'un financement d'un montant cible de 1,7 ME afin de renforcer ses fonds propres. L'objectif de ce financement supplémentaire est notamment de permettre au Groupe d'accélérer dans le domaine de la cosmétique par la lumière. "Ce schéma, moins couteux pour Lucibel qu'une augmentation de capital classique et dont la dilution maximale serait de 8,16 %, est suspendu depuis le 9 août 2022, à la demande des dirigeants de Lucibel, car le cours de bourse de la société est devenu inférieur au seuil minimum fixé par Lucibel à Nice & Green. Aucune opération sur l'action Lucibel n'a donc été effectuée par Nice & Green depuis cette date", explique le management de Lucibel.

Perspectives

Lucibel a annoncé le 25 juillet 2022 un accord de partenariat majeur avec DIOR par lequel DIOR va déployer dans ses spas, dans une trentaine de pays, les versions professionnelles de son masque de beauté OVE. Lucibel mettra sur le marché en décembre 2022 les deux versions professionnelles de son masque de beauté OVE, qui seront livrées à Dior mais également à d'autres clients, en France et à l'international.

En 2023, Lucibel mettra sur le marché des séries personnalisées et limitées de son masque de beauté OVE version BtoC, ainsi qu'une tablette flexible permettant de traiter en photobiomodulation par lumière rouge d'autres zones du corps. D'autres développements cosmétiques sont en cours mais le groupe souhaite les tenir confidentiels à ce stade.

Au-delà de l'accord de partenariat sur le masque de beauté OVE, Lucibel poursuit sa coopération avec Dior sur d'autres applications cosmétiques, dans l'objectif de mettre à disposition des clients de DIOR de nouvelles solutions disruptives en 2023 et 2024.

"En raison de la montée en puissance rapide de son activité cosmétique, notamment suite au partenariat avec Dior, la rentabilité du groupe Lucibel devrait s'améliorer rapidement", explique le management de Lucibel.

En séance, l'action Lucibel redonne -6,46% à 0,898 euro.