Lucibel : succès de l'augmentation de capital

(Boursier.com) — Lucibel , groupe français innovant expert en technologie LED, annonce le succès de son augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant global de 2,44 ME.

Frédéric Granotier, Président Directeur Général de Lucibel, se réjouit : " Nous sommes heureux du succès de notre augmentation de capital qui a su, malgré des conditions de marché compliquées, emporter l'adhésion d'un grand nombre de nos actionnaires, tout en convainquant également de nouveaux actionnaires de référence, avec l'entrée au capital de deux investisseurs issus du monde de la cosmétique et du luxe. A cette occasion, je tiens à remercier nos actionnaires, nouveaux comme historiques, de leur confiance."

La demande de souscription s'est élevée à 2.712.556 actions soit 96,20% du montant initial et s'est répartie de la manière suivante :

-590.978 actions à titre irréductible

-752.503 actions à titre réductible

-1.369.075 actions à titre libre.

L'ensemble des souscriptions, à titre irréductible, réductible et libre ont été servies en intégralité.

Pour rappel, deux investisseurs avaient manifesté leur intention de souscrire à titre irréductible et réductible ou à titre libre pour des montants maximum respectifs de 1,5 ME et 0,5 ME, soit un total de 2 ME représentant 78,81% de l'Augmentation de Capital. Ils ont redimensionné le montant de leur souscription et ont ainsi été servis en intégralité à hauteur, respectivement, de 918 KE et 500 KE représentant 1.020.000 et 555.556 actions, soit 5,20% et 2,83% du capital de Lucibel post-augmentation de capital.

Ces investisseurs ayant été servis en intégralité de leur demande, Lucibel ne réalisera pas d'augmentation de capital à leur attention comme la possibilité en avait été évoquée dans le communiqué de presse de lancement de l'augmentation de capital du 13 mars 2023.

Le montant brut de l'opération s'élève à 2,44 ME et se traduit par la création de 2.712.556 actions nouvelles au prix unitaire de 0,90 euro, correspondant à 96,20% du nombre de titres initialement offerts.

La réalisation de cette augmentation de capital à 96,20%, compte tenu de la réduction des intentions de souscriptions des deux actionnaires issus du monde de la cosmétique et du luxe, permet à la société de faire face à ses besoins sur 12 mois.

Le capital social de la société post-augmentation de capital s'élèvera à 3.695.479,6 euros divisé en 19.631.124 actions d'environ 0,1882 euro de valeur nominale chacune.

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur le marché Euronext Growth à Paris des actions nouvelles sont prévus le 5 avril 2023. Ces actions seront directement assimilées aux actions existantes Lucibel, déjà négociées sur Euronext Growth sous le code ISIN FR0011884378 - mnémo ALUCI.

La dilution pour un actionnaire n'ayant pas souscrit à l'augmentation de capital représente 13,8%.