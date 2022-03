Lucibel satisfait des résultats du masque OVE à 6 semaines

(Boursier.com) — Lucibel a mandaté le laboratoire GREDECO en juillet 2021 pour la réalisation d'une étude clinique indépendante sur l'efficacité de son masque de beauté OVE.

L'étude a été réalisée sur des sujets âgés de 45 à 70 ans, sur une durée de 3 mois, à raison de deux séances de 12 minutes par semaine espacées de 72 h. Le laboratoire a réalisé des mesures tous les mois pendant la durée du protocole.

Cette étude clinique, menée sur 20 volontaires (15 femmes et 5 hommes) met en évidence l'excellente tolérance dermatologique et l'efficacité anti-âge du masque OVE sur le visage après 1, 2 et 3 mois d'utilisation.

Au-delà des résultats "très positifs", selon Lucibel, mis en évidence par cette étude clinique pendant la période de traitement par le masque de beauté OVE, et convaincue de l'existence d'un "effet retard" confirmé par de nombreux utilisateurs de la technologie, Lucibel a demandé au laboratoire GREDECO de mesurer certains paramètres 28 jours et 42 jours après l'arrêt du traitement.

Et Lucibel souligne désormais la persistance à 6 semaines après l'arrêt du protocole, de l'amélioration des paramètres cliniques, des effets anti-âge : "densité du derme, fines ridules adoucies Teint éclatant, peau veloutée et grain de peau resserré, fermeté avec un ovale du visage harmonieux..."