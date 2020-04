Lucibel : perte nette de 12 millions d'euros

Lucibel : perte nette de 12 millions d'euros









(Boursier.com) — Lucibel annonce pour l'exercice 2019 un chiffre d'affaires de 13,55 millions d'euros, une perte d'EBE de 700 KE et une perte d'exploitation de 1,7 million d'euros. Après un résultat des activités destinées à être abandonnées négatif de 9,5 ME, la perte nette ressort à plus de 12 millions d'euros. Au 31 décembre 2019, les capitaux propres consolidés s'élèvent à 3,3 ME. Compte tenu d'une trésorerie brute disponible proche de 2 ME au 31 décembre 2019, l'endettement financier net du groupe se limite à 1,1 ME, ce qui représente 34% des capitaux propres consolidés au 31 décembre 2019 (gearing de 34%).

Dans les dettes figure un produit constaté d'avance de 2 518 KE qui correspond à la plus-value réalisée sur la vente du site de Barentin, laquelle sera reconnue progressivement sur toute la durée de location du site.

Grâce à la réduction de la perte d'exploitation et du besoin en fonds de roulement, et en raison de la cession du site de Barentin, la variation de trésorerie nette est positive de 368 KE sur l'exercice 2019.

Le début de l'année 2020 a été marqué par une forte croissance de l'activité commerciale sur l'ensemble des activités. Ainsi, à fin février 2020, le chiffre d'affaires non audité s'élevait à 2,4 ME, en hausse de 56% par rapport à fin février 2019 à périmètre constant (c'est-à-dire hors chiffre d'affaires de Lorenz Light Technic, société acquise en avril 2019).

En intégrant Lorenz Light Technic, le chiffre d'affaires groupe était en progression de 89% à fin février 2020, par rapport à la même période de 2019, soit un peu plus de 2,8 ME (chiffre non audité).

La crise sanitaire du COVID-19 a soudainement mis entre parenthèses cette dynamique de croissance forte de l'activité commerciale initiée depuis 18 mois. Par conséquent, Lucibel a décidé d'abandonner les objectifs précédemment annoncés de croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires et d'atteinte d'un excédent brut d'exploitation positif au titre de l'exercice 2020.

Néanmoins, même si, en l'absence de visibilité sur la vigueur de la reprise de l'activité à compter du 11 mai, il est difficile de mesurer l'impact définitif lié à la crise sanitaire, le Groupe est confiant sur sa capacité à faire progresser en 2020 son chiffre d'affaires par rapport à celui enregistré au cours de l'exercice 2019, notamment en raison de l'intégration sur 12 mois, en 2020, du chiffre d'affaires de sa filiale Lorenz Light Technic qui n'était consolidée que sur 9 mois en 2019.