Lucibel : ouvre un corner à La Samaritaine

(Boursier.com) — Lucibel développe son concept de soins 'on the go' à travers l'ouverture d'un corner Lucibel.Le Paris au coeur de l'espace 'skincare' de La Samaritaine, du 13 mars au 30 juin 2024. Le Beauty Light Bar de Lucibel.Le Paris proposera deux soins pour stimuler la production naturelle de collagène, d'élastine et d'acide hyaluronique en complément de la commercialisation des produits de la gamme OVE.

Marque pionnière dans le domaine de la photobiomodulation depuis 2014, Lucibel.Le Paris s'inscrit dans une nouvelle génération de soins de la peau, et de bien-être viser à harmoniser le corps et l'esprit. A travers une collaboration étroite entre scientifiques et ingénieurs, tous les produits Lucibel.Le Paris sont conçus et fabriqués en France afin d'atteindre le plus haut niveau de performance possible.

Les produits de la gamme OVE seront vendus sur place.