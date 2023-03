Lucibel : mise sur le marché de la gamme professionnelle du masque de beauté OVE

(Boursier.com) — Lucibel .le Paris, filiale cosmétique du groupe Lucibel, annonce la mise sur le marché de la gamme professionnelle de son masque de beauté OVE destinée aux professionnels de la beauté et du bien-être.

Le groupe Lucibel a acquis depuis 10 ans une expertise inégalée dans le domaine de la cosmétique par la lumière LED. Cette expertise s'appuie sur la photobiomodulation, qui consiste à apporter de l'énergie aux cellules par la lumière LED rouge afin de stimuler de façon naturelle la production de collagène et d'acide hyaluronique.

Fort du succès rencontré par la version BtoC de son masque de beauté OVE, Lucibel.le Paris a souhaité concevoir et fabriquer des solutions spécifiques pour ses clients professionnels.

Dessinée par Olivier Lapidus, cette gamme allie puissance, performances et design à travers deux modèles : OVE II (9.250 euros HT) en position assise pour les espaces restreints et OVE III (13.450 euros HT) en position allongée pour une expérience de bien-être inédite. Les pré-commandes reçues par Lucibel.le Paris confirment, d'ores et déjà, que ces deux dispositifs correspondent aux attentes des spas et instituts de beauté.

Une centaine de masques de beauté OVE en version professionnelle a été livrée par Lucibel à Dior, en janvier 2023. Ces masques de beauté sont en cours d'installation par Dior dans ses spas, dans une vingtaine de pays.