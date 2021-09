(Boursier.com) — Après avoir mis sur le marché, en septembre 2016, le premier luminaire LiFi industrialisé au monde, puis une deuxième génération de cette solution disruptive permettant d'accéder à internet par la lumière en octobre 2018, Lucibel met sur le marché sa troisième génération de luminaire LiFi, aux performances améliorées et au design très épuré.

Technologie de communication par la lumière bidirectionnelle et haut débit entre un luminaire et un terminal, le LiFi présente de nombreux avantages par rapport au Wifi :

Connexion sécurisée dans le cône de lumière ;

Connexion sans fil, sans ondes radio et sans interférences, ce qui garantit une absence de risque pour la santé ;

Faible latence qui permet une instantanéité dans l'échange de données ;

Création de zones de connectivité garantie avec un débit élevé par utilisateur ;

Facilité d'installation et d'utilisation.

Un standard mondial attendu en mai 2022, catalyseur de l'ouverture du marché

Les travaux de rédaction d'un standard LiFi, débutés en juillet 2018 sous l'égide de l'organisation internationale IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) Standards Association devraient prendre fin en mai 2022 avec la publication d'une norme mondiale LiFi (802.11bb).

L'aboutissement très attendu de ce processus crée une effervescence forte autour de cette technologie émergente. L'intérêt croissant pour la technologie LiFi de la part de nombreux acteurs (concepteurs et intégrateurs de solutions LiFi, fabricants de smartphones et ordinateurs, opérateurs télécoms, clients finaux, ...) permet d'anticiper une accélération rapide de la pénétration du LiFi dès l'an prochain.

En effet, la publication d'un standard LiFi va permettre l'intégration native de la technologie dans le matériel (smartphones, PC, tablettes) qui comportera des cellules d'émission et de réception de lumière et pourra interagir directement avec l'infrastructure LiFi intégrée au plafond. L'utilisateur pourra ainsi se passer de la clé LiFi qui est encore aujourd'hui nécessaire pour établir la connexion entre le luminaire et le terminal.

Cette mise sur le marché de matériels compatibles LiFi, attendue au 2nd semestre 2022, va permettre une forte accélération de la demande pour des déploiements d'infrastructures LiFi (réseaux de luminaires et points d'accès LiFi maillés dans les plafonds des bâtiments), qui constituent l'axe de développement stratégique de Lucibel sur cette technologie.

Pionnier sur le LiFi et fort d'une base clients significative, Lucibel va bénéficier de cette forte accélération attendue

Les deux premières générations LiFi de Lucibel ont été commercialisées auprès de plus de 100 clients différents (armée, banques, entreprises du secteur de la défense, centres de 'R&D', sièges sociaux, environnements industriels contraints, hôpitaux, crèches, ...).

Ces premiers utilisateurs ont confirmé l'intérêt de cette solution qui permet une connexion à internet sans fil, sécurisée, sans ondes radiofréquence et offrant une excellente qualité de service.

Alors que les deux premières générations LiFi ont été essentiellement déployées sur des projets pilotes (phases d'expérimentation), cette troisième génération, qui est compatible avec le standard mondial en cours de rédaction, va permettre un déploiement beaucoup plus large grâce à des performances améliorées et à un prix de commercialisation sensiblement plus bas.