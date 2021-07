Lucibel : Lorenz Light Technic reste à la traîne

Lucibel : Lorenz Light Technic reste à la traîne









Crédit photo © Lucibel

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Lucibel au 1er semestre 2021 s'élève à 5,05 millions d'euros, en hausse de +2% par rapport au 1er semestre 2020. Cette évolution est très contrastée selon les activités.

Lucibel SA, qui intervient sur les marchés tertiaires, enregistre une activité en hausse de +13%, à 3,13 ME, grâce à une reprise de la dynamique commerciale déjà observée début 2020, mais interrompue par la crise sanitaire. Procédés Hallier, spécialiste en éclairage muséographique, voit son chiffre d'affaires progresser de +51%, à 1,05 ME. Lucibelle Paris, filiale du Groupe en charge de la commercialisation de solutions cosmétiques utilisant la technologie LED, a connu une croissance de son chiffre d'affaires de +48% par rapport au 1er semestre 2020. En retrait, l'activité de Lorenz Light Technic, filiale qui intervient sur le secteur de la grande distribution, reste impactée par la crise sanitaire au 1er semestre 2021. Son chiffre d'affaires du 1er semestre 2021 s'inscrit en baisse de -64% par rapport au 1er semestre 2020 (391 kE vs 1,092 ME).

Perspectives du 2nd semestre

La progression commerciale enregistrée sur l'essentiel des activités du Groupe devrait se poursuivre avec cependant une activité toujours freinée pour Lorenz Light Technic. Par ailleurs, sur le domaine très prometteur du LiFi, les nouvelles installations réalisées au cours du 1er semestre 2021, notamment au sein de l'ensemble immobilier Chalucet à Toulon et du salon Grand Voyageur SNCF de la gare de Lyon à Paris, démontrent que la demande croît de semestre en semestre. Une accélération du déploiement de cette technologie est attendue courant 2022 suite à l'achèvement, prévu en mai 2022, de la rédaction d'une norme régissant les protocoles de communication par la lumière au niveau mondial. Enfin, le lancement prometteur, en juin 2021, du masque de beauté OVE, commercialisé par Lucibelle Paris devrait permettre l'accélération de la dynamique commerciale de cette activité.