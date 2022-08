Lucibel lève 2,59 ME par exercice des BSAR 2020

(Boursier.com) — Au 29 juillet 2022, qui correspond à leur date d'échéance, 10.364.788 BSAR attribués gratuitement à tous les actionnaires de Lucibel en juillet 2020 ont été exercés par leurs porteurs sur les 14.193.496 BSAR émis.

L'exercice de 4 BSAR permettait de souscrire 1 action Lucibel au prix de 1 euro. Au total, 2.591.197 actions Lucibel ont été émises, générant une augmentation de capital de 2.591.197 euros (487.663 euros de nominal et 2.103.534 euros de prime d'émission. Le taux de souscription est proche de 73%. Il confirme l'intérêt des actionnaires pour cette opération qui aura permis au Groupe d'encaisser un peu plus de 2,5 ME.

A l'issue de cette opération, le nombre d'actions Lucibel en circulation s'élève à 16.882.280, avec un flottant d'environ 70%.

A l'issue de cette opération, Frédéric Granotier, Président fondateur de Lucibel, a déclaré : "Je suis heureux de souhaiter la bienvenue dans le capital de Lucibel à tous ceux qui ont saisi l'opportunité de cette opération pour devenir actionnaires de notre Groupe. Les fonds apportés à Lucibel vont nous permettre de renforcer nos investissements en innovation, notamment dans le domaine très prometteur de la cosmétique par la lumière".