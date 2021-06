Lucibel : le Lifi entre en Gare de Lyon

Crédit photo © Lucibel

(Boursier.com) — En séance, l'action Lucibel bondit de près de 9% à 0,834 euro. La société a indiqué que dans le cadre de la rénovation du Salon Grand Voyageur situé Gare de Lyon à Paris, Lucibel installe le LiFi à l'attention des clients utilisateurs de ce salon.

Technologie révolutionnaire de communication par la lumière LED modulée, le LiFi permet un échange de données entre un luminaire LED et un ordinateur, rendant ainsi possible l'accès à internet. Délivrant un débit de 100 Mbps et utilisant une lumière infrarouge bidirectionnelle, la solution installée dans ce nouvel espace convivial de la Gare de Lyon est accessible par le biais d'une Lifibox Lucibel qui permet à 4 utilisateurs d'accéder simultanément à internet depuis leur ordinateur.