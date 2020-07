Lucibel : le chiffre d'affaires décroche de 24% sur le périmètre historique

Crédit photo © Lucibel

(Boursier.com) — Le début d'année 2020 a été marqué chez par une activité commerciale très soutenue, permettant au Groupe d'afficher à fin février une progression de son chiffre d'affaires de 56% par rapport à la même période de 2019. En intégrant le chiffre d'affaires réalisé par sa filiale Lorenz Light Technic, acquise par Lucibel début avril 2019, la progression sur les deux premiers mois de l'année 2020 s'établissait même à 89%. Le chiffre d'affaires Groupe du 1er semestre 2020 s'inscrit pourtant en recul par rapport à la même période de 2019, la crise sanitaire ayant eu un impact significatif sur les activités et imposant la fermeture du site normand de Barentin de Lucibel (assemblage, logistique, R&D) pour une durée de 5 semaines pendant le confinement.

Ainsi, sur le périmètre "historique" du Groupe, c'est-à-dire hors Lorenz Light Technic, le chiffre d'affaires de Lucibel est en baisse de -24% à 3,88 millions d'euros au 1er semestre 2020 (5,11 ME au 1er semestre 2019) avec des écarts significatifs entre les activités.

Sur l'ensemble du 1er semestre 2020, le chiffre d'affaires sur le périmètre actuel est en repli de -22% par rapport à 2019. Il s'établit à 4,97 ME. Lucibel rappelle qu'au 1er semestre 2019, le chiffre d'affaires du Groupe intégrait le chiffre d'affaires de Cordel, filiale dont la liquidation a été prononcée début 2020, à hauteur d'environ 4 ME.

Situation financière

Au 30 juin 2020, la trésorerie disponible s'élève à environ à 1,7 ME, avant déblocage du dernier prêt garanti par l'Etat (PGE) de 600 kE au profit de Lorenz Light Technic, qui est intervenu début juillet. Le montant des emprunts et autres dettes financières s'élève à environ 4,3 ME dont 2,1 ME à moins d'un an. Compte tenu des PGE obtenus et de la trésorerie disponible, l'endettement net financier du Groupe s'élève à un peu moins de 2,6 ME.

Le Groupe rappelle que l'un de ses emprunts à moyen terme contracté en 2018 (570 kE de nominal), est soumis au respect de covenants financiers basés sur les comptes consolidés de Lucibel SA. Si l'un des covenants n'était pas respecté à la prochaine clôture du 31 décembre 2020, le Groupe est confiant dans sa capacité à obtenir l'accord de son créancier pour ne pas demander le remboursement anticipé du solde restant dû dudit emprunt compte tenu de la crise sanitaire.

Lucibel a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité au 30 juin 2020. Le Groupe considère être en mesure de faire face à ses besoins de trésorerie sur les 12 prochains mois s'il retrouve le niveau d'activité et la dynamique commerciale de début d'année.

Dans ce contexte d'incertitude, les levées de fonds découlant de l'exercice de bons de souscription d'actions permettront de financer si nécessaire le besoin en fond de roulement du Groupe.

Perspectives 2e semestre 2020

La reprise graduelle, semaine après semaine, du niveau de commandes enregistrées par le Groupe, lui permet de rester confiant sur sa capacité à faire progresser en 2020 son chiffre d'affaires par rapport à celui enregistré au cours de l'exercice 2019, notamment en raison de l'intégration sur 12 mois du chiffre d'affaires de sa filiale Lorenz Light Technic qui n'était consolidée que sur 9 mois en 2019.