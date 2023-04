Lucibel : la perte nette s'établit à 2.287 KE

(Boursier.com) — Sur l'exercice 2022, le chiffre d'affaires consolidé du groupe LUCIBEL est ressorti en baisse de 10,6% par rapport à celui de l'exercice 2021 avec des évolutions très contrastées selon les activités :

Procédés Hallier, filiale spécialiste en éclairages muséographiques, qui conçoit et fabrique des luminaires permettant de mettre en valeur des oeuvres d'art dans les musées, voit son chiffre d'affaires annuel 2022 progresser de 24% par rapport à celui de l'exercice 2021, à 2.477 KE.

Grâce à une expertise forte et une base de clients récurrents prestigieux, Procédés Hallier enregistre une croissance régulière et rentable de son activité qui devrait se confirmer sur 2023, notamment grâce à une diversification de son activité vers les boutiques et hôtels de luxe et à un développement de ses ventes à l'export.

Lucibel Pro, qui intervient sur les marchés tertiaires, enregistre une baisse de son chiffre d'affaires de 23% par rapport à l'exercice 2021. Cette évolution s'explique essentiellement par les difficultés opérationnelles de l'activité Lorenz Light Technic et par une pression concurrentielle forte combinée aux bouleversements de l'immobilier de bureaux consécutifs à la crise sanitaire. Dans ce contexte, le groupe Lucibel a annoncé en décembre dernier une restructuration profonde de cette activité et son repositionnement sur des segments de marché à plus forte valeur ajoutée. Cette restructuration, dont l'ensemble des coûts a été intégré aux comptes de l'exercice 2022, a conduit le Groupe à mettre fin aux activités Lorenz et LuciConnect.

Lucibel.le Paris, filiale du Groupe en charge de la commercialisation de solutions cosmétiques s'appuyant sur la technologie LED, enregistre une baisse de son chiffre d'affaires de 15% par rapport à l'exercice 2021 en raison du focus prioritaire donné en 2022 à la signature de nouveaux accords de distribution internationaux qui vont générer du chiffre d'affaires dès cette année et à la préparation du lancement commercial du masque de beauté OVE par DIOR dans le cadre de l'accord de partenariat mondial annoncé le 25 juillet 2022. Une 1ère livraison significative de produits à DIOR a été effectuée le 26 janvier 2023.

Sur l'exercice 2022, le groupe est parvenu à maintenir son taux de marge brute à un niveau très proche de celui de 2021. Il s'établit à 51,5% du chiffre d'affaires contre 52,1% sur 2021. Dans le contexte de fortes tensions sur les prix des matières premières et des composants au niveau mondial, ce maintien du taux de marge brute constitue une belle performance et s'explique essentiellement par le recentrage du Groupe sur ses activités à plus forte valeur ajoutée.

Malgré un chiffre d'affaires en retrait sur 2022, le groupe Lucibel a enregistré une perte d'exploitation consolidée de 2.556 KE, contre 2.852 KE au titre de l'exercice 2021. Cette amélioration s'explique essentiellement par une réduction des charges opérationnelles courantes.

Ainsi, la maîtrise des charges externes a permis de les réduire de 12% entre les deux exercices, à 3.009 KE, contre 3.413 KE sur 2021. Parallèlement, les charges de personnel ont enregistré une baisse de l'ordre de 9%, baisse qui traduit les efforts du Groupe pour mettre sa structure de coûts en adéquation avec son activité. Le plein effet des mesures de restructuration mises en oeuvre en fin d'année 2022 sera visible dès 2023.

La hausse des autres produits d'exploitation s'explique par le stockage de produits finis en fin d'année en vue de la livraison de la 1ère commande DIOR.

L'augmentation des dotations aux amortissements et aux provisions s'explique essentiellement par l'enregistrement de provisions pour dépréciation de stocks, suite à la décision stratégique prise par le Groupe de se retirer de certains segments de marché.

Le résultat exceptionnel ressort à 282 KE. Il inclut la plus-value sur la cession de la 2nde parcelle de terrain du site de Barentin dont le Groupe était resté propriétaire mais aussi les coûts du plan de restructuration décidé fin 2022. Après prise en compte de ce résultat exceptionnel et d'un résultat financier négatif de 54 KE, la perte nette s'établit à 2.287 KE au titre de l'exercice 2022, contre une perte de 2.926 KE au titre de l'exercice 2021.

Au 31 décembre 2022, les capitaux propres consolidés s'élèvent à (1.904) KE. Compte tenu d'une trésorerie brute disponible de 568 KE à cette même date, l'endettement financier net du Groupe s'élève à 4.707 KE, contre 4.967 KE à la fin de l'exercice 2021.

Trésorerie

Sur l'ensemble de l'exercice 2022, le groupe a mobilisé sa trésorerie disponible pour couvrir ses opérations d'exploitation. La cession de la parcelle de terrain à Barentin a permis de couvrir une partie de ces besoins (plus-value de 537 KE), de même que l'augmentation de capital résultant de l'exercice de bons de souscription remboursables en actions (BSAR) qui a généré des encaissements d'environ 1,9 ME.

En 2022, le Groupe a également remboursé des échéances bancaires et des avances de la région Normandie à hauteur de 818 KE, contre 628 KE en 2021, le groupe ayant commencé à rembourser les prêts garantis par l'Etat obtenus au moment de la crise sanitaire.

Au 31 décembre 2022, le groupe disposait d'une trésorerie brute de 568 KE.

Le 13 mars 2023, la société a lancé une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription. Cette opération s'est traduite par la création de 2 712 556 actions nouvelles au prix unitaire de 0,90 EUR ce qui permis à la Société d'encaisser un produit brut de 2,44 MEUR. Cette opération avait pour principaux objectifs de renforcer la structure financière de la société (financement du besoin en fonds de roulement et remboursement de dettes bancaires) et de permettre à la société d'accélérer sur son activité de cosmétique par la lumière LED, notamment à travers :

l'accélération dans les développements et mises sur le marché de nouveaux produits ;

l'obtention de certifications médicales pour ses produits et son site de Barentin afin de pouvoir commercialiser ses produits dans le monde entier.

Par ailleurs, le produit net de cette augmentation de capital a permis au Groupe de reconstituer ses capitaux propres consolidés.

Perspectives 2023

A l'occasion de la publication des comptes 2022, Frédéric Granotier, Président fondateur de Lucibel, a déclaré : "2022 a été une année de transition pour le groupe Lucibel, qui a mené de front la restructuration de son activité Lucibel Pro et la construction de bases solides afin de permettre une croissance forte de son activité Lucibelle Paris dès l'exercice 2023, tout en assurant une croissance forte de sa filiale Procédés Hallier dont la rentabilité a atteint un niveau historiquement élevé (résultat d'exploitation de 890 KE, en progression de 44% par rapport à 2021).

A l'issue de sa restructuration et du repositionnement stratégique de son activité éclairage, le groupe Lucibel est très majoritairement positionné dans le domaine du luxe. Sa forte avance dans la maitrise de la technologie LED dans différentes applications (éclairage et cosmétique), combinée à son agilité et à sa capacité d'innovation vont permettre à Lucibel d'améliorer rapidement sa rentabilité."

Prochaines communications :

13 juillet 2023 avant Bourse : publication du chiffre d'affaires semestriel 2023

9 octobre 2023 avant Bourse : publication des résultats semestriels 2023.