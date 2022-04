Lucibel : la perte annuelle proche de 3 ME

(Boursier.com) — Lucibel a vu son chiffre d'affaires reculer à 9,15 ME en 2021, contre 10,20 ME en 2020. Le Groupe est cependant parvenu à améliorer son taux de marge brute, qui passe de 46,1% du chiffre d'affaires en 2020 à 52,1% sur l'exercice 2021.

Le perte d'exploitation ressort à -2,85 ME, contre -2,11 ME en 2020. Après prise en compte du résultat financier et du résultat exceptionnel, qui intègre la plus-value réalisée sur la cession d'une des parcelles du site de Barentin dont le Groupe était resté propriétaire, ainsi que des frais de restructuration, la perte nette du Groupe s'établit à -2,93 ME, contre -2,57 ME en 2020.

Lucibel anticipe une reprise de la croissance de son activité, notamment en raison de l'arrivée à maturité de ses deux axes d'innovation principaux : le LiFi et la cosmétique par la lumière.

Dans son activité cosmétique, Lucibel est en phase de finalisation d'un contrat de partenariat majeur avec Dior par lequel Dior déploierait dans une vingtaine de pays le masque de beauté OVE, dans ses spas et auprès de ses clients particuliers.