Lucibel : l'activité semestrielle progresse de 26%

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires semestriel de Lucibel enregistre une hausse de 26% à 5,01 ME.

Cette belle performance s'explique, en premier lieu, par la forte croissance du chiffre d'affaires de Lucibel.le Paris, filiale du Groupe en charge de l'activité cosmétique, qui enregistre une croissance de 237% de son chiffre d'affaires sur le semestre, à 1 672 KEUR. Cette très forte progression s'explique par la signature d'accords de distribution internationaux et par le démarrage du partenariat opérationnel avec Dior dont les modalités ont été précédemment annoncées.

Cette croissance de 26% du chiffre d'affaires semestriel s'explique aussi par la belle performance de l'activité de Procédés Hallier, filiale spécialiste en éclairages muséographiques, qui progresse de 21% par rapport au 1er semestre 2022, à 1 283 KEUR. Cette forte croissance, qui s'inscrit dans la continuité de celle de 2022 (+24%). Au 1er semestre 2023, plusieurs projets significatifs ont été remportés à l'international et notamment pour le Museo de Arte Precolombino de Quito (Equateur) pour 166 KEUR.

De son côté, l'activité Lucibel Pro est en baisse de 15% au 1er semestre 2023 par rapport au 1er semestre 2022, conformément à ce qui était attendu suite au plan de restructuration mis en place fin 2022 et au repositionnement de cette activité vers des segments à plus forte valeur ajoutée. Ce repositionnement se déroule selon le plan envisagé. En particulier, plusieurs projets ont été réalisés ou sont en cours pour le groupe LVMH.

La forte croissance du chiffre d'affaires enregistrée au 1er semestre 2023 concerne les activités du Groupe à plus forte marge (Procédés Hallier et Lucibel.le Paris). Par conséquent, Lucibel annoncera "une croissance significative de son taux de marge brute et une forte amélioration de sa rentabilité opérationnelle" au 1er semestre 2023.

Concernant le 2ème semestre 2023, Lucibel anticipe la poursuite de la croissance du chiffre d'affaires de Lucibel.le Paris par rapport au 2nd semestre 2022, notamment en raison de la montée en puissance de ses partenaires internationaux.